Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt am Vormittag Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 51,46 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 51,46 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,48 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.527 Siemens Healthineers-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 58,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 15,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,80 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 EUR, nach 0,65 EUR im Vorjahresvergleich. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.056,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 01.02.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

