Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers fällt am Mittwochmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 53,00 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 53,00 EUR abwärts. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,92 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41.089 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 8,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.09.2023 (44,39 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 16,25 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 59,21 EUR.

Am 08.11.2023 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,65 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.056,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

