Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 53,20 EUR.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 53,20 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,16 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.017 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 14.09.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 19,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,21 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 08.11.2023 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.056,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 30.01.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

