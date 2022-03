Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers legt zu

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 54,24 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 14.475 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 54,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,68 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.733 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,66 EUR an. Am 31.03.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,12 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,71 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Siemens Healthineers ist das separat geführte Healthcare-Geschäft der Siemens AG und seit 2018 börsennotiert. Zu den Kernbereichen zählen die Bildgebung für Diagnostik und Therapie, Labordiagnostik sowie digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement. Das Unternehmen bietet dabei Röntgen-, Computertomographie (CT)- und Magnetresonanztomographie-Geräte sowie Blut- und Urintests. Die medizinischen Systeme des Unternehmens und die klinische Informationstechnik werden von Krankenhäusern sowie Forschungslaboren genutzt und in einer Vielzahl von Teilgebieten wie der Kardiologie, Onkologie und Neurologie eingesetzt. Im August 2020 gab die Siemens-Tochter den Plan bekannt, den US-amerikanischen Krebs-Spezialisten Varian Medical Systems Inc für einem Preis von rund 16,4 Milliarden Dollar zu übernehmen.

