Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Mittag ins Plus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 56,64 EUR zu.

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 56,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 56,76 EUR. Bei 56,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 94.194 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,29 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 01.02.2024. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.176,00 EUR – ein Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.077,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

