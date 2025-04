Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 47,53 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 47,53 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,95 EUR. Bisher wurden heute 333.085 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 23,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 62,24 EUR.

Am 06.02.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,48 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,48 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

