Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 54,16 EUR nach oben.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 54,16 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 54,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 53,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 55.727 Stück.

Bei 58,14 EUR markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 22,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,03 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 61,06 EUR angegeben.

Am 30.04.2024 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,66 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Healthineers am 31.07.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

