Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag gesucht

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 50,58 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 50,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 50,82 EUR. Bei 50,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 172.704 Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 58,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 40,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 20,28 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,76 EUR aus.

Am 10.05.2023 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.346,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.068,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 02.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Siemens Healthineers.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 1,99 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie: Experten empfehlen Siemens Healthineers im Mai mehrheitlich zum Kauf

Siemens Healthineers-Aktie verliert: Siemens Healthineers steckt Millionenbetrag in Halbleiter-Fabrik

Siemens Healthineers-Aktie dennoch etwas schwächer: JPMorgan hebt Ziel für Siemens Healthineers an - 'Overweight'