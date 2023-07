Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 52,80 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 52,80 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 229.376 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Gewinne von 10,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 40,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,04 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ebenfalls ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.346,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.068,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siemens Healthineers am 02.08.2023 präsentieren. Siemens Healthineers dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 1,99 EUR je Aktie aus.

