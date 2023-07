Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Freitagvormittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 53,24 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 53,24 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,00 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.512 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 58,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 9,09 Prozent wieder erreichen. Bei 40,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,04 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 10.05.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.346,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.068,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 02.08.2023 gerechnet. Am 29.07.2024 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

