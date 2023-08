Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag höher

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 45,60 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 45,60 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,08 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.837 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 27,37 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 40,32 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,58 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 57,96 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 02.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,43 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.201,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 04.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2023 2,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

