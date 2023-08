Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

So bewegt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 45,94 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 45,94 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 46,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,87 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.094 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,43 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 40,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 12,23 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 57,96 EUR an.

Am 02.08.2023 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.201,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 04.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,04 EUR fest.

