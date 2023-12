Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 53,20 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,28 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,18 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 98.189 Stück gehandelt.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,17 Prozent. Am 14.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 16,56 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,21 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Siemens Healthineers ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent auf 6.056,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,23 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Mittwochmittag steigen

Aktienempfehlung zu Siemens Healthineers: Buy-Upgrade für Siemens Healthineers-Aktie durch UBS AG

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus