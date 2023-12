Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 53,16 EUR.

Um 09:02 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 53,16 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.545 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 9,26 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 14.09.2023 auf bis zu 44,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 19,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,21 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent auf 6.056,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Am 30.01.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,23 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

