Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 51,68 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 51,68 EUR. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,50 EUR. Bei 51,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.991 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 14.09.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 16,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Siemens Healthineers ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6.056,00 EUR gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

