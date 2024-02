Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag stärker

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 55,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 55,76 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,84 EUR an. Bei 54,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98.073 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 26.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 58,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 20,39 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 59,99 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 01.02.2024 vor. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.176,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 01.05.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,22 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsende im Aufwind

Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus