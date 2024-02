Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 55,04 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 55,04 EUR zu. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 55,04 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,88 EUR. Zuletzt wechselten 8.077 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,08 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 5,52 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent auf 5.176,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

