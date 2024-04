Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Vormittag fester

So bewegt sich Siemens Healthineers

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 53,46 EUR nach oben.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 53,46 EUR. Bei 53,50 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 53,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 12.614 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 8,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 16,97 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 60,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 01.02.2024. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,18 Mrd. EUR – ein Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,08 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

