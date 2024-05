Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 53,58 EUR ab.

Um 15:51 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 53,58 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 53,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 153.972 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 8,51 Prozent wieder erreichen. Am 15.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Abschläge von 17,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 61,06 EUR an.

Siemens Healthineers gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 5,44 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

