Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt am Vormittag Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 53,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 53,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,80 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,62 EUR aus. Bei 53,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 9.914 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,06 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 30.04.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 5,44 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,19 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX liegt im Minus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende im Minus