Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verliert am Donnerstagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 50,42 EUR ab.

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 50,42 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 50,20 EUR. Bei 50,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 116.681 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 58,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 15,19 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,76 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 10.05.2023 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,55 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 5.346,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.068,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2023 terminiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 29.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 1,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

