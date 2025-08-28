DAX23.994 -0,2%ESt505.380 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.398 -2,0%Euro1,1668 -0,1%Öl68,08 -0,3%Gold3.410 -0,2%
Notierung im Fokus

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Freitagvormittag fester

29.08.25 09:25 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Freitagvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 47,42 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
47,30 EUR 0,18 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 47,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 47,47 EUR. Bei 47,13 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.528 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 13,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,08 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,29 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 5,66 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
