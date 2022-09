Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag in Rot

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 41,68 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,54 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 41,63 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.939 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,66 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 40,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,37 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 65,65 EUR angegeben.

Am 03.08.2022 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,43 EUR gegenüber 0,56 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 5.186,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.000,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 09.11.2022 gerechnet. Am 06.11.2023 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,25 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

