Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Kursplus

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 46,68 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 46,68 EUR. Bei 45,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 52.042 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,32 EUR an. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 30,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2022 (40,32 EUR). Abschläge von 15,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 63,61 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 09.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.000,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.164,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 01.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

