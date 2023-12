Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 53,14 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 53,14 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,32 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 53,12 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.648 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 58,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 8,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,47 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,21 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 6.056,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 6.000,00 EUR umsetzen können.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

