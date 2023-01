Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagnachmittag freundlich

Um 04:22 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 49,06 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,07 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,58 EUR. Zuletzt wechselten 319.942 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Bei einem Wert von 40,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,39 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 09.11.2022 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.000,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.164,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q1 2023 wird am 02.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 01.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,07 EUR im Jahr 2023 aus.

