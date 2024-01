Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Siemens Healthineers im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 52,52 EUR zu.

Um 15:51 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 52,52 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 52,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 155.221 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 9,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,48 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,99 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.056,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Handelsstart schwächer

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Investment-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Siemens Healthineers-Aktie