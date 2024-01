Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zieht am Vormittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 52,38 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 52,38 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 52,56 EUR. Bei 52,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.504 Siemens Healthineers-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 14.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 18,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 59,99 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 6.056,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 6.000,00 EUR umsetzen können.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,24 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

