Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag im Minus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 51,76 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 1,9 Prozent auf 51,76 EUR nach. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,58 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,78 EUR. Bisher wurden via XETRA 379.501 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 10,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 16,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 01.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 5,18 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,08 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Aktie aus.

