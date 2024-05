Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 53,64 EUR.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 53,64 EUR. Bei 53,62 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 53,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.260 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 17,24 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,03 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 61,06 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 30.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent auf 5,44 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Healthineers am 31.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,19 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

