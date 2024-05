Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag tiefer

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 53,60 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 53,60 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 53,34 EUR nach. Mit einem Wert von 53,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 93.568 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Bei 58,14 EUR markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,47 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.09.2023 (44,39 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 17,18 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,03 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 61,06 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,44 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

