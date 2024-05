Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Siemens Healthineers im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Mit einem Wert von 53,74 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Siemens Healthineers-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 53,74 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 53,82 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,68 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.456 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,14 EUR) erklomm das Papier am 08.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,19 Prozent hinzugewinnen. Am 15.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 21,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,03 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 61,06 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5,44 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5,35 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,19 EUR je Aktie belaufen.

