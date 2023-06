Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Freitagnachmittag

Siemens Healthineers im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 51,84 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 51,84 EUR zu. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 52,08 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 543.099 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 10,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 40,32 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 22,22 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,76 EUR.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,55 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.346,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.068,00 EUR in den Büchern standen.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 29.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,99 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie: Experten empfehlen Siemens Healthineers im Mai mehrheitlich zum Kauf

Siemens Healthineers-Aktie verliert: Siemens Healthineers steckt Millionenbetrag in Halbleiter-Fabrik

Siemens Healthineers-Aktie dennoch etwas schwächer: JPMorgan hebt Ziel für Siemens Healthineers an - 'Overweight'