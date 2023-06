Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zieht am Freitagvormittag an

So bewegt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 50,98 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 50,98 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 50,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 50,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 38.120 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,93 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,32 EUR am 24.09.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 20,91 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,76 EUR.

Am 10.05.2023 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Siemens Healthineers hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,55 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent auf 5.346,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 29.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie: Experten empfehlen Siemens Healthineers im Mai mehrheitlich zum Kauf

Siemens Healthineers-Aktie verliert: Siemens Healthineers steckt Millionenbetrag in Halbleiter-Fabrik

Siemens Healthineers-Aktie dennoch etwas schwächer: JPMorgan hebt Ziel für Siemens Healthineers an - 'Overweight'