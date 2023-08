Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Vormittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 45,92 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 45,92 EUR ab. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,90 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,24 EUR. Bisher wurden heute 6.949 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,08 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 20,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,32 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 57,96 EUR angegeben.

Am 02.08.2023 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,43 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.201,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.11.2024 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,04 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Siemens Healthineers-Investment abgeworfen

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Siemens Healthineers eingebracht

Siemens Healthineers-Aktie tiefer: Siemens Healthineers-Quartalszahlen enttäuschen JPMorgan-Analyst - Kursziel gesenkt