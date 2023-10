Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers steigt am Mittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 46,09 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 46,09 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 46,30 EUR. Mit einem Wert von 46,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 77.890 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 20,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.09.2023 (44,39 EUR). Abschläge von 3,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 57,32 EUR.

Am 02.08.2023 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,43 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.201,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,02 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

