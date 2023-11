Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag ohne große Veränderung

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siemens Healthineers-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 52,38 EUR.

Mit einem Kurs von 52,38 EUR zeigte sich die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,10 EUR zu. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,22 EUR. Bei 52,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 191.712 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 10,88 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.09.2023 Kursverluste bis auf 44,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 18,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,69 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6.056,00 EUR gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,22 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

