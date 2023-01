Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Dienstagmittag schwächer

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 49,30 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 49,09 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,63 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 192.132 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,44 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2022 (40,32 EUR). Mit einem Kursverlust von 22,27 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 62,39 EUR angegeben.

Am 09.11.2022 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.000,00 EUR – ein Plus von 16,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.164,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.02.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,07 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

