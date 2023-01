Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gibt am Dienstagvormittag nach

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 49,40 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 49,30 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,63 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.697 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 03.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 19,60 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,32 EUR am 23.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,39 EUR.

Am 09.11.2022 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,53 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.000,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.164,00 EUR in den Büchern standen.

Am 02.02.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 01.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,07 EUR je Aktie belaufen.

