Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 52,14 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 52,14 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,86 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,98 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69.101 Stück gehandelt.

Bei 58,08 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,39 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.09.2023 bei 44,39 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,86 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,99 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 08.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,65 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.056,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.000,00 EUR in den Büchern standen.

Am 01.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

