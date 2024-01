Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag leichter

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 52,14 EUR ab.

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 52,14 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,86 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.389 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 14,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,99 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,65 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 6.056,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

