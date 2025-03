Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 49,75 EUR.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 49,75 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 49,54 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 217.218 Stück.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 14,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,31 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 4,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,24 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 06.11.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,33 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 07.05.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

