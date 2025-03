Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 50,24 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 50,24 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 50,24 EUR. Bei 50,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 10.333 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 16,40 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 5,83 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,24 EUR.

Am 06.11.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,28 Prozent auf 6,33 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

