Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt am Freitagmittag Vortagesniveau

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 53,42 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Siemens Healthineers-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 53,42 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,70 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 53,30 EUR. Bei 53,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51.595 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. 8,84 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.09.2023 Kursverluste bis auf 44,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 16,90 Prozent wieder erreichen.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,03 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 61,06 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert schlussendlich

XETRA-Handel: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach