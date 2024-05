Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers legt am Freitagnachmittag zu

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 53,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 53,52 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 53,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 229.488 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei einem Wert von 58,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). Gewinne von 8,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 61,06 EUR.

Am 30.04.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent auf 5,44 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Siemens Healthineers dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert schlussendlich

XETRA-Handel: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach