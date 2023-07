Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteuert sich am Montagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 52,68 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 52,68 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 53,06 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 110.869 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,08 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 10,25 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 40,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,46 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 60,04 EUR.

Am 10.05.2023 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.346,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.068,00 EUR eingefahren.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.08.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 04.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,99 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

