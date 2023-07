Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers legt am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 53,08 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 53,08 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 281.394 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,08 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 9,42 Prozent Luft nach oben. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,32 EUR ab. Abschläge von 24,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,04 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 10.05.2023. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ebenfalls ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5.346,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.068,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 04.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,99 EUR je Aktie belaufen.

