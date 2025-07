Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Mittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 48,21 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 48,21 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 47,92 EUR. Bei 49,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 330.708 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 21,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,29 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 30.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,66 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

