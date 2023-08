Kurs der Siemens Healthineers

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag gefragt

31.08.23 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 46,55 EUR.

Werbung

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 46,55 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 46,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 46,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 238.231 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 58,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,38 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Experten gaben als mittleres Kursziel 57,96 EUR an. Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 02.08.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,43 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 5.201,00 EUR gegenüber 5.186,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Am 08.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 04.11.2024. Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,04 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Siemens Healthineers-Investment abgeworfen DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Siemens Healthineers eingebracht Siemens Healthineers-Aktie tiefer: Siemens Healthineers-Quartalszahlen enttäuschen JPMorgan-Analyst - Kursziel gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: testing / Shutterstock.com