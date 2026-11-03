Sigachi Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Sigachi Industries hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 INR gegenüber 0,280 INR im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sigachi Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,30 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,10 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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