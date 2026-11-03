Sigachi Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

03.11.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sigachi Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,30 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,10 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 INR gegenüber 0,280 INR im Vorjahresquartal.

Sigachi Industries hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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